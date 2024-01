Su Gazetinu, lunis 8 de ghennàrgiu de su 2024

S’istàtua de Nostra Sennora de Lourdes in Sardigna – Lourdes dae semper est logu de pellegrinàgiu prefertu dae is fideles cristianos de totu s’Ìsula. Est pro cussu chi s’idea de acasagiare pro unas cantas dies de fide e de pregadoria s’istàtua de Nostra Sennora in una pariga de biddas de Sardigna at ingendradu presu mannu.

A pustis de dd’àere acasagiada in unos cantos logos de Itàlia, s’istàtua como est arribada a Sardigna. Sa prima firmada est istada in sa tzitade de Tàtari, su 31 de nadale e su 1 de ghennàrgiu. Dae Tàtari s’istàtua at tramudadu a S’Alighera (su 2 de ghennàrgiu) e, sa die in fatu, a Portu Turre.

Su 5 de ghennàrgiu a Nostra Sennora de Lourdes dd’ant imprassada is fideles de Nùgoro, mentras oe est in Tortolì. Sa provìntzia de Aristanis at a dèpere abetare fintzas a cras, cando s’istàtua dd’ant a acasagiare in Bonàrcadu e ddoe at a abarrare fintzas a su 10 de ghennàrgiu.

Pro custa ocasione a sa bidda de Monteferru ddoe ant a lòmpere cambaradas mannas de gente dae ònnia logu de Sardigna, a prus a prus cando su pìscamu, munsennore Roberto Carboni, at a ghiare una die de pregadoria, cun prufessones, rosàrios e cun una Missa manna.

No at a mancare sa prufessone cun is candelas chi, comente s’ischit, est un’addòbiu abetadu meda in is pellegrinàgios chi is fideles faghent a Lourdes.

S’istàtua de Nostra Sennora s’at a firmare, a pustis, in su Tzentru de riabilitatzione Santa Maria Pipiedda, in su Remèdiu de Donigala Fenughedu, fratzione de Aristanis.

Sighende su caminu suo cara a su Cabu de Giosso de s’Ìsula, s’istàtua at a arribare a Igrèsias e a Carbònia s’11 de ghennàrgiu. Su 12 at a èssere in Cuartu Sant’Aleni, sa die a pustis in Senorbì e, in fines, in Casteddu su 14 de ghennàrgiu. Acabbada sa bisita a Sardigna, s’istàtua at a mòvere a nave cara a Nàpuli.

S’arribu de s’istàtua a Sardigna no est istadu unu sèberu a sa tzurpa: difatis ocannu est su de 120 anniversàrios de s’Unitalsi, s’assòtziu catòlicu chi si nd’incurat de cuncordare is biàgios e de acumpangiare a is malàidos a santuàrios italianos e internatzionales, fracòngiu meda in Sardigna puru.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.