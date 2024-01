Iglesias

In casa sua trovati degli inneschi

Un’auto va a fuoco, ma le telecamere della zona immortalano un uomo: in casa sua la Polizia trova degli inneschi e scortato in Commissariato aggredisce gli agenti. Arrestato un ventisettenne per danneggiamento da incendio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella notte del 4 gennaio, a Iglesias, gli agenti del Commissariato locale hanno notato un’auto in fiamme in una via del centro. Nonostante il rogo sia stato tempestivamente domato dai Vigili del fuoco, ha distrutto la macchina e danneggiato la facciata dell’edificio davanti al quale era parcheggiato il mezzo.

I poliziotti hanno dunque preso visione delle immagini delle videocamere presenti intorno all’edificio e hanno riconosciuto il ventisettenne, originario del posto e già noto alle forze dell’ordine, che fino a pochi minuti prima si aggirava intorno al veicolo in fiamme.

Gli agenti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno rinvenuto sul tavolo del materiale d’innesco infiammabile. Arrivato in Commissariato, l’uomo ha iniziato ad avere un atteggiamento violento e minaccioso nei confronti dei militari.

L’uomo è stato dunque arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza pubblico ufficiale. Il G.I.P. ha convalidato l’arresto.

