Forze Israele: "Gaza City zona pericolosa, stop pause tattiche"

(Adnkronos) - "In linea con la valutazione della situazione e le direttive dei vertici politici, a partire da oggi alle 10, la pausa tattica locale nell'attività militare non si applicherà all'area di Gaza City, che è una zona di combattimento pericolosa". E' quanto comunicano via X le forze israeliane (Idf), in riferimento alle "pause tattiche" quotidiane in alcune aree per facilitare la distribuzione di aiuti. Le Idf affermano di "continuare a sostenere gli sforzi umanitari mentre conducono operazioni per proteggere Israele".

Sarda News - Notizie in Sardegna

