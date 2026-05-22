(Adnkronos) - Finalizzato il nuovo 'Global curriculum', uno strumento innovativo e orientato alla valorizzazione delle competenze multidisciplinari e interdisciplinari One Health. Il documento - informa una nota - nasce con l'obiettivo di favorire percorsi professionali sempre più coerenti con le sfide della medicina contemporanea e con la necessità di integrare competenze cliniche, scientifiche, ambientali, veterinarie, sociali e comunicative in un ecosistema sanitario complesso. Inoltre partirà a breve, sull'intero territorio nazionale, il percorso di accreditamento di tutte le strutture che in Italia operano in un'ottica One Health. E' quanto è stato deciso ieri a Roma durante il III Forum One Health, promosso dalla One Health Foundation. E' uno dei principali appuntamenti di confronto scientifico-istituzionale dedicati alla costruzione di un modello di salute realmente integrato, fondato sulla stretta connessione tra salute umana, animale e ambientale. "L'approccio One health non rappresenta più una prospettiva teorica, ma una necessità concreta per affrontare le grandi sfide del nostro tempo - afferma Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation - Le più importanti sono le malattie croniche emergenti, le sempre più forti disuguaglianze di salute, le crescenti emergenze infettive e l'impatto ambientale e climatico sulla salute pubblica. Per questo è fondamentale creare modelli organizzativi, formativi e culturali capaci di favorire il dialogo strutturato tra professioni, discipline e Istituzioni".

Il terzo Forum One Health - si legge - è stato promosso dalla One Health Foundation con il supporto del comitato scientifico costituito da Giuseppe Quintavalle, Attilio Bianchi, Mauro Boldrini, Roberto Danovaro, Nicla La Verde, Alessandro Delle Donne e Vincenzo Caputo, con il contributo del metodologo Roberto Papa, di Valerio Scandali e Marta Paniccià. Grande collaborazione è venuta anche dalla faculty multidisciplinare che ha arricchito il dibattito per trasformare la visione One Health in proposte concrete e operative. "Oggi più che mai la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente rappresenta un'unica grande responsabilità condivisa - sottolinea Quintavalle, direttore generale Asl Roma 1 - La formazione dei professionisti deve essere sempre più specifica e basarsi su un percorso uniforme. Abbiamo di fronte e noi sfide davvero complesse da affrontare, ma, grazie alla ricerca e all'innovazione, sono disponibili tutta una serie di nuove conoscenze. Il progetto vuole definire standard condivisi di qualità, governance e multidisciplinarietà e costruire una rete professionale-scientifica stabile, capace di generare impatto concreto nella prevenzione, cura, sostenibilità sanitaria e salute globale". Aggiunge Boldrini, vice presidente di One Health Foundation: "Stiamo costruendo una comunità One Health sempre più forte, capace di promuovere ricerca, formazione, innovazione, sostenibilità e nuovi modelli organizzativi. Come Fondazione partiremo ora con l'accreditamento delle istituzioni sanitarie, degli ospedali, delle Asl, delle associazioni no profit che possono vantare una visione One Health. Vogliamo avere una penetrazione sempre più forte nell’intero territorio nazionale".

Durante il Forum - conclude la nota - particolare riconoscenza per il lavoro svolto è stata espressa dal ministero della Salute, nella persona di Giovanni Leonardi (direttore Dipartimento One Health) e Denise Giacomini, per il dialogo istituzionale e la preziosa collaborazione sviluppata. Presente anche Simona Seravesi (Technical Officer One Health, Ufficio regionale Oms per l'Europa), che ha realizzato un costante raccordo con la prospettiva internazionale dell'Oms, elemento fondamentale per consolidare una cultura della salute globale basata sulla cooperazione e sull’integrazione delle competenze. Presenti inoltre Luciano Ciocchetti (coordinatore dell'Intergruppo parlamentare sulla One Health) e Francesco Saverio Mennini (Capo del Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Ssn del ministero della Salute).