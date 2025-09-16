Forum Mobility&Smart City, al centro la 'co-intelligenza urbana'

(Adnkronos) - Oggi martedì 16 settembre si è svolta a Roma, presso il Palazzo dell’Informazione, sede del gruppo Adnkronos, la quarta edizione del Forum Mobility&Smart City. L’evento rappresenta da quattro anni l’appuntamento in cui le istituzioni nazionali e locali, aziende e altri attori sociali si confrontano sull’attualità e sul futuro della mobilità sostenibile e sul ripensamento degli spazi urbani.

L’edizione di quest’anno, dedicata al tema della 'Co-Intelligenza Urbana', ha messo al centro la sfida del corretto uso della tecnologia nelle strategie di innovazione sociale e territoriale. Il paradigma della 'co-intelligenza' si profila, in questo caso, come la creazione di una struttura istituzionale che consenta il dialogo tra i diversi attori sociali (cittadini, imprese, istituzioni, terzo settore) per affrontare insieme le grandi sfide ambientali, sociali e infrastrutturali. Di questo si è parlato nel Talk Show di Apertura, 'Verso la co-intelligenza urbana: dalla cooperazione all’innovazione per una città sostenibile', condotto da Luigi Monfredi di Rainews24, con la partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali e accademici.

Nel corso del Talk Show di Apertura Giuseppe Busia (presidente Autorità Nazionale Anticorruzione) ha richiamato l’importanza della trasparenza e della capacità delle istituzioni di offrire informazioni differenziate per costruire fiducia e comunità resilienti mentre Giulia Pastorella (IX Commissione Trasporti, Poste, Telecomunicazioni) ha evidenziato come la mobilità sia una questione profondamente politica, in cui le tecnologie - dai big data alle piattaforme MaaS - possono migliorare la vivibilità solo se mantengono l’uomo al centro. Antonella Melito (consigliera Comunale Roma Capitale) ha sottolineato il valore della partecipazione dal basso e ricordato come la Consulta Roma Smart City Lab dimostri che la città è sempre un’opera collettiva ed Enrico Giovannini (direttore scientifico Asvis) ha ammonito sul ritardo dell’Italia rispetto agli Obiettivi dell’Agenda 2030 e sulla necessità di costruire metodi e processi di co-intelligenza per trasformare davvero lo sviluppo urbano in chiave sostenibile.

Il Talk Show successivo, condotto da Carlo Rinaldi (Humans.tech), ha invece affrontato il tema delle 'Connessioni intelligenti per città e territori in movimento'. Non più soltanto strade e spazi fisici, ma sistemi complessi che integrano reti digitali, nodi logistici e servizi; è però dalle persone, e dalla loro capacità di cooperare e innovare, che deriva la vera intelligenza dei territori, la loro capacità di offrire nuove forme di connettività e generare valore per cittadini, comunità e imprese.

La svolta sostenibile non è appannaggio esclusivo delle grandi aziende: anche le piccole possono contribuire riducendo CO2 ed emissioni lungo la filiera. Lorenzo Valente, Sustainability Advisor di Consecution Group, ha raccontato come la sua azienda abbia introdotto politiche di mobilità aziendale più sostenibili, diffondendo una 'cultura della sostenibilità' e adattando le soluzioni alle abitudini dei dipendenti. Un percorso che ha portato a minori emissioni e costi, a un miglioramento della reputazione e del clima interno e alla conferma che la sostenibilità è anche leva di competitività.

Gli ultimi due Talk Show della giornata hanno affrontato in modo verticale i temi della governance della smart city ('Dati, servizi e decisioni pubbliche nella città intelligente') e della transizione energetica ('La città del futuro tra rinnovamento, elettrificazione e innovazione'), andando a completare un evento che ha visto istituzioni, imprese e mondo associativo confrontarsi su come trasformare le città in ecosistemi più sostenibili, inclusivi e innovativi.

L’evento si è svolto sotto il patrocinio di Roma Capitale e ha visto la collaborazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner; Atac Spa - Azienda per la mobilità del Comune di Roma e Anm - Azienda Napoletana Mobilità in qualità di Official Partner; Humans.tech in qualità di Forum Partner; Keiron Interactive in qualità di Communication Partner; Partner Associativi: Altis Advisory Srl SB, Altis Graduate School of Sustainable Management (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Consecution Group. La Blue Green Week prosegue domani a Napoli con l’assegnazione del Blue Green Economy Award 2025 presso il Salone Margherita.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie