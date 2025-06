Formula 1, si corre in Austria: il programma del weekend e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Da domani, venerdì 27 giugno, a domenica 29, si corre in Austria per l'undicesimo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio McLaren (fin qui già sette i successi del Team Papaya, 5 con Oscar Piastri, leader della classifica Piloti, e 2 con Lando Norris) e dal successo nell'ultimo Gp del Canada targato Mercedes, con George Russell a precedere la Red Bull di Max Verstappe e il compagno di squadra Kimi Antonelli, al primo podio della carriera.

Ancora lontane le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a caccia del riscatto sul circuito del Red Bull Ring. Dalle prime sessioni di prove libere alla gara, ecco gli orari del weekend, il programma e dove vedere il Gran Premio.

Venerdì 27 giugno

13.30 Prove Libere 1 (SkySport)

17 Prove Libere 2 (SkySport)

Sabato 28 giugno

12.30 Prove Libere 3 (SkySport)

16 Qualifiche (SkySport)

Domenica 29 giugno

15 Gara (SkySport, differita 18.30 TV8)

Tutti gli appuntamenti del Gp dell'Austria saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara, in programma domenica 29 giugno, sarà visibile anche in chiaro su TV8, ma in differita alle ore 18.30. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app SkyGo e su NOW.

