(Adnkronos) - La Formula 1 accende i motori nella città del peccato. Domenica 22 novembre va in scena il Gran Premio di Las Vegas - in diretta tv e streaming - terzultimo appuntamento della stagione, che si concluderà con le gare in Medio Oriente prima in Qatar e poi ad Abu Dhabi. Si riparte con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, davanti alla Mercedes di George Russell e alla McLaren di Lando Norris.

A segnare il miglior tempo delle qualifiche, in realtà, era stato Andrea Kimi Antonelli, che ha già festeggiato il primo titolo da campione del mondo della carriera, ma l'azzurro è stato retrocesso di cinque posizioni a causa del cambio di motore, partendo così sesto. Rispettivamente decima e undicesima le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:34.151

2. George Russell (Mercedes) 1:34.224

3. Lando Norris (McLaren), 1:34.244

4. Isack Hadjar (Red Bull), 1:34.592

5. Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1:34.668

6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33.893

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 1:35.090

8. Pierre Gasly (Alpine) 1:35.105

9. Franco Colapinto (Alpine) 1:35.314

10. Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.197

11. Lewis Hamilton (Ferrari) 1:35.253

12. Nico Hulkenberg (Audi) 1:35.460

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 1:35.993

14. Alexander Albon (Williams) 1:36.125

15. Rafael Camara (Haas) 1:36.220

16. Sergio Perez (Cadillac) 1:37.383

17. Oscar Piastri (McLaren) 1:34.899

18. Fernando Alonso (Aston Martin) 1:37.400

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1:37.601

20. Carlos Sainz (Williams) 1:35.641

21. Lance Stroll (Aston Martin) 1:37.550

22. Oliver Bearman (Haas) 1:48.005

Il Gran Premio di Las Vegas andrà in scena domenica 22 novembre alle 5 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in streaming sarà disponibile sull'app SkyGo e su NOW. Il Gp sarà inoltre visibile in chiaro, ma in differita, alle ore 18 su TV8.