(Adnkronos) - Torna a vincere il Napoli. Gli azzurri hanno battuto il Torino per 1-0 al Maradona nella 12esima giornata di Serie A. A decidere la partita la rete di Scott McTominay al 73'. Con questa vittoria la squadra di Allegri vola a quota 18 punti, agganciando la Juventus, impegnata domani in casa contro il Venezia, all'ottavo posto. Rimane invece a 14, dodicesimo, il Torino di Abate.
Nella prossima giornata di Serie A, il Napoli sarà impegnato nella trasferta contro il Sassuolo, mentre il Torino ospiterà la Lazio.