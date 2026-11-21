(Adnkronos) - L'emendamento di Fratelli d'Italia al decreto cortei ha acceso il dibattito politico. L'emendamento prevede che se uno studente finisce nel registro degli indagati per una manifestazione può perdere la borsa di studio. "Nel partito di Giorgia Meloni hanno deciso: se sei uno studente e per caso finisci nel registro degli indagati per una manifestazione, ti tolgono anche la borsa di studio. Se protesti, paghi. Se sei accusato di occupare, paghi. Se dissenti, ti puniscono. È tutto messo nero su bianco negli emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato al decreto cortei. Sono le nuove frontiere della loro idea di sicurezza: colpire il diritto allo studio, intimidire chi manifesta, trasformare il dissenso in una colpa da sanzionare", dice Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. "Alcuni dettagli rendono ancora più grottesco e surreale il tutto. Tra i protagonisti di questa stretta c'è infatti Andrea Delmastro. Proprio lui. Lo stesso Delmastro che ha beneficiato dello scudo parlamentare per negare alla Procura di Roma l'autorizzazione ad acquisire le chat con un prestanome della camorra sugli affari in comune tramite una società di ristorazione", aggiunge.

"E allora diciamolo chiaramente: gli studenti non hanno mica i privilegi di Delmastro! Non possono chiedere ai propri compagni di partito di usare il Parlamento per impedire ai magistrati di acquisire atti e approfondire le indagini. Per loro basta un'accusa per perdere la borsa di studio. Delmastro e i fedelissimi di Meloni possono invece usare il Parlamento per scudarsi", prosegue Conte, che poi si rivolge direttamente alla premier: "Cara Giorgia Meloni, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università. Guarda dentro il tuo partito. Comincia dai tuoi sodali. Comincia da chi chiede repressione per gli studenti e pretende immunità per sé. Poi facci sapere cosa intendi fare per lo scandalo degli appalti post-sisma nelle Marche e ancora per gli scandali in Sicilia, che hanno tutti un filo comune: il coinvolgimento come perno del malaffare di uomini del tuo partito". "Impunità per gli amici e repressione per studenti e lavoratori che protestano: questa è la cifra del governo Meloni. Questo è tutto ciò che spazzeremo via quando a governare ci saremo noi!", conclude Conte.

"C’è qualcosa di profondamente grave e culturalmente inquietante nell’idea di Fratelli d’Italia di privare gli studenti delle borse di studio perché indagati durante le proteste. È il segno di una concezione autoritaria del rapporto tra potere e nuove generazioni, che scambia il dissenso per una minaccia e la repressione per una risposta politica", le parole di Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd. "Significa non aver capito nulla del disagio di una generazione alla quale la politica e le nostre generazioni stanno consegnando un futuro più incerto, più povero, con meno opportunità e meno diritti. I giovani hanno tutto il diritto di protestare, anche contro i nostri fallimenti. E noi abbiamo il dovere di ascoltarli, non di intimidirli", aggiunge partecipando al premio nazionale “Carciofo d’oro” alla Fiera nazionale a San Ferdinando di Puglia.

"La violenza - aggiunge - si contrasta con le leggi e con l’accertamento delle responsabilità individuali, non trasformando il diritto allo studio in uno strumento di punizione, per di più nei confronti di persone soltanto indagate. Le borse di studio servono a rimuovere le disuguaglianze, non a premiare l’obbedienza. Uno Stato democratico non deve temere la voce dei giovani, ma preoccuparsi quando smettono di credere nel futuro".

"La destra dovrebbe interrogarsi sulle ragioni della protesta, anziché cercare nuovi strumenti per scoraggiarla. Perché il vero fallimento della politica non è avere giovani che protestano, ma avere istituzioni che non sono più capaci di ascoltarli", conclude Boccia.