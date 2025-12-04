Fabio Fognini ha messo su un vero e proprio show con l'arbitro Pascal sulla pista di Ballando con le stelle. L'ex tennista azzurro, dopo aver appeso la racchetta al chiodo ritirandosi allo scorso Wimbledon, è concorrente del programma condotto da Milly Carlucci, dove ha raggiunto la semifinale e nell'ultima puntata ha 'accolto' un ospite speciale.

Tra il pubblico c'era infatti Pascal Maria , ex arbitro con cui Fognini ha avuto un acceso dibattito durante un primo turno di Wimbledon. Il loro iconico siparietto è stato ricreato proprio da Fabio in un video pubblicato sui suoi canali social: l'ex tennista è sceso in pista esibendosi in un improbabile ballo che non ha convinto Pascal, seduto al tavolo della giuria di Ballando. L'ex arbitro gli ha sventolato un '1' che ha scatenato la reazione di Fognini: "nooo Pascal! Non è vero, non è vero!", proprio come successo anni fa a Wimbledon.