Duplice omicidio a Firenze, nel quartiere residenziale di Gavinana. Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 novembre, due coniugi sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione di via Giampaolo Orsini. Secondo una prima ricostruzione sarebbero morti per ferite d'arma da taglio.

Le vittime sono Franco Giorgi, 74 anni, e Gianna Di Nardo, 68 anni. Giorgi era titolare di una nota galleria di antiquariato che porta il suo nome. I corpi sono stati rinvenuti all'interno di un appartamento collocato in una palazzina di inizio Novecento.

Le tracce di sangue in casa

Secondo quanto rilevato dagli investigatori dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini con il supporto della scientifica, la coppia sarebbe stata brutalmente accoltellata. Nell'abitazione sono state rinvenute tracce di sangue in più stanze, suggerendo che le vittime abbiano tentato di difendersi durante l'aggressione, che sembra essersi sviluppata in diversi punti della casa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla: i coniugi erano già deceduti. L'appartamento è stato posto sotto sequestro su ordine del pubblico ministero di turno ed è oggetto di rilievi della scientifica per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. L'ipotesi iniziale di un omicidio-suicidio sembra però essere stata progressivamente accantonata a favore della pista di un delitto commesso da una terza persona.

A dare l'allarme il figlio

I coniugi avevano un figlio di 35 anni, che, secondo quanto appreso, avrebbe dato l'allarme intorno alle 14.30. Le indagini dei carabinieri proseguono con l'audizione di familiari e vicini per raccogliere testimonianze utili a chiarire quanto accaduto. Il quartiere Gavinana, normalmente tranquillo, è rimasto sotto choc per la tragedia, avvenuta a pochi passi da piazza Ferrucci, una delle zone residenziali più note di Firenze.