(Adnkronos) - La Fiorentina affronta la prima vera amichevole della sua stagione. Oggi, mercoledì 22 luglio, i viola scendono in campo contro il Gubbio - in diretta tv e streaming -, squadra di Serie C. Per il nuovo allenatore Fabio Grosso, che è subentrato a Paolo Vanoli dopo l'ultimo campionato trascorso al Sassuolo, si tratta del primo test estivo dopo l'amichevole in famiglia giocata contro l'Under 20 e vinta con il risultato di 8-1.

L'amichevole tra Fiorentina e Gubbio è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 19. Ecco la probabile formazione:

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Dragusin, Viery, Fortini; Ndour, Mandragora, Brescianini; Atta, Piccoli, Gudmundsson. All. Grosso.

Fiorentina-Gubbio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app Dazn.