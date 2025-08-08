(Adnkronos) - Una banda di ladri si è introdotta nella villa di Rosario Fiorello, in via della Camilluccia, rubando soprattutto gioielli e diversi orologi.Come si legge sul Messaggero. Il bottinosarebbe di oltre 300mila euro.
Secondo la Scientifica, al momento non ci sarebbero elementi utili a identificare gli autori del furto che avrebbero usato guanti in lattice senza qindi lasciare impronte digitali.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie