Fiorello e Biggio ancora protagonisti su Rai Radio2 con 'La Pennicanza', in onda oggi con un nuovo appuntamento come ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13:45, per tre quarti d’ora di satira, improvvisazione e ironia tagliente. Lo showman apre la puntata vestito da Sandokan e parte subito con l’ironia sulla serie: "Ieri ha fatto il 90%, i vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno… ieri infatti non era affatto figo…appena l’ho visto ho detto: ‘ma chi è? Lady Gaga?!’. Mi tocca dire la verità però: mentre lo vedevo sul cavallo con la camicia aperta al rallentatore , lo ammetto, la mia eterosessualità ha vacillato!".

Fiorello continua partendo dal luogo dove si è girata la produzione: "Un plauso alla Calabria: ha punti meravigliosi, anche i tigrotti di Mompracem li hanno presi da lì… dall’Aspromompracem!". E ancora: "Conoscendo la Rai, prepariamoci : vedremo Sandokan ovunque, da ‘Ballando con Sandokan sotto le stelle’ a ‘Tale e Quale a Sandokan’, fino a ‘Il Festival di Sanremokan’, ‘Un posto al Sandokan’ e ‘Le indagini di Imma TataSandokan’, e persino il Tg… Sandokan!”. Poco dopo arriva una chiamata a sorpresa, quella di Alessandro Preziosi, interprete di Yanez nella serie. Fiorello lo stuzzica: "Hai controllato i polmoni? Hai fumato tutta la puntata, Sandokan questa volta ha rischiato di morire di fumo passivo!". L'attore risponde: “E' vero, quanto ho fumato! Yanez fuma tabacco portoghese: ho iniziato con i denti bianchi e ho finito con i denti gialli!”.

Ampio spazio anche al nuovo catalogo film di Rai Cinema: ‘Il rumore delle cose nuove’ di Genovese, ‘Succederà questa notte’ di Nanni Moretti, ‘Le cose non dette’ di Muccino, ‘Nel tepore del ballo’ di Avati, ‘Nessun dolore’ di Amelio. "Allegria!", scherza Fiorello. "Non vedo l’ora, andrò a vederli tutti!", scherza Fiorello.

Non mancano le battute socialmente impegnate, con Fiorello che lancia un appello sui prezzi dei voli: “Un ragazzo studente che vive a Milano o Torino e vuole tornare a trovare la famiglia non può pagare 840 euro per un andata e ritorno. È assurdo! Spenderebbe meno andando a Oslo e partendo da lì… Non voglio fare demagogia, ma durante le feste non si può approfittare delle persone. Studenti, lavoratori, chi ha figli lontani… tutti dovrebbero poter tornare a casa senza essere strangolati dai prezzi. A Natale i voli dovrebbero costare almeno la metà!”.

Infine, spazio al ricordo di Nicola Pietrangeli: “Uno dei primi grandi divi del tennis, il ‘Marcello Mastroianni’ della disciplina, unico nella Hall of Fame e con un rovescio bellissimo. Era un tennis diverso, con racchette pesanti e piatti corde minuscoli: quello che facevano era davvero da fenomeni. Condoglianze alla famiglia e ai figli, che conosco dai tempi dei villaggi. Lo ricordiamo con grande stima e affetto.”