Venerdì 21 giugno si terranno modifiche alla viabilità a Oristano in occasione della manifestazione “Festa di inizio estate” 2024.

Un’ordinanza della Polizia locale stabilisce che, dalle 16 alle 21:30, sarà vietato il transito e la sosta con rimozione forzata dei veicoli in diverse vie del centro cittadino. In particolare, le restrizioni riguarderanno via Tirso, nel tratto compreso tra via Sardegna e piazza Roma; via Figoli, tra via Giuseppe Verdi e piazza Roma; e via Mazzini, tra piazza Roma e piazza Mariano.

L’ordinanza prevede inoltre modifiche alle direzioni obbligatorie per il traffico. I veicoli provenienti da via Diego Contini dovranno svoltare a sinistra in direzione di via Tharros; quelli provenienti da via Verdi dovranno svoltare a sinistra verso via Puccini; mentre i veicoli provenienti da via Figoli dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in direzione via Verdi.

Queste modifiche temporanee sono state disposte per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione, che attira numerosi cittadini e visitatori.