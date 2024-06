Poco prima delle 14:30 di oggi, al chilometro 117.800 della strada statale 131 di Paulilatino, in direzione Sassari, si è verificato un brutto incidente. Per cause ancora da accertare, un Fiat Ducato ha tamponato un tir provocando notevoli rallentamenti nel traffico.

Fortunatamente, entrambi i conducenti sono usciti mracolosamente illesi dall’incidente. Tuttavia, il conducente del Ducato è stato prontamente consegnato alle cure del personale sanitario del 118-Areus per accertamenti medici. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per svolgere i rilievi necessari e regolare il traffico, mentre i vigili del fuoco del Distaccamento di Abbasanta, appartenenti al comando provinciale di Oristano, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area dell’incidente.

L’episodio ha causato alcuni rallentamenti lungo la statale, con il traffico che è stato gestito in modo da minimizzare i disagi per gli automobilisti in transito. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte del tamponamento, analizzando le dinamiche dell’incidente e raccogliendo testimonianze.