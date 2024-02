Suni

Compleanno speciale insieme a figli e nipoti

Grande gioia a Suni per i 100 anni di Giovanna Angela Spada. “Il Signore mi ha lasciato arrivare fino a 100 anni”, ha detto la festeggiata. “Non ho conosciuto mio padre, e mia madre morì quando avevo appena 3 anni. Ma non mi sono mai lamentata ed è per questo che Dio mi ha premiata, dandomi una vita lunga e tre splendidi figli, Tonio, Gavino e Menuccia”.

Minuta e sempre arzilla, con appena qualche problemino di udito, Giovanna Angela Spada è nata il 9 febbraio 1924.

La sua non è stata una vita facile. È cresciuta lavorando in campagna fin da piccola, ha sposato Giovanni Fiori e con lui si è trasferita per quattro anni in Svizzera. Lì il marito lavorava in fabbrica e lei in un ristorante. Poi il ritorno in Sardegna. È rimasta vedova 25 anni fa.

Oggi, nella sua Suni, le fanno festa i tre figli e le nipoti Elisa e Alessia.