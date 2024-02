Vertenza campagne La protesta nazionale di agricoltori e allevatori: "Stasera manifesteremo"

Trattori e manifestanti riuniti nella zona del grande raccordo anulare: stamattina non hanno potuto raggiungere il centro di Roma

Manifestazione annullata “per motivi di ordine pubblico”. Assieme a quelli arrivati da tutta Italia, i trattori partiti ieri dalla Sardegna e sbarcati questa mattina dal traghetto a Civitavecchia sono stati bloccati dalle forze dell’ordine sul grande raccordo anulare, prima che potessero entrare a Roma.

“Ma la manifestazione si farà stasera”, dice Giorgio Zedda, agricoltore di Arcidano, uno dei componenti della delegazione sarda. “Non ci fermeremo, siamo arrivati in 26 dalla Sardegna per far sentire anche la nostra voce”.

Per sostenere la mobilitazione nazionale di agricoltori e allevatori, circa 400 trattori dovrebbero sfilare questa sera intorno dalle 21 proprio sul grande raccordo anulare.

Ci sarà anche il gruppo partito da Cagliari e guidato da Roberto Congia, allevatore di Sanluri. Arrivano da diverse zone della Sardegna e per unirsi alla protesta a Roma hanno lasciato temporanemente il presidio al porto cagliaritano.

