Fedez e Mr Marra hanno condotto una puntata speciale di Pulp Podcast, dal titolo 'Ci è accaduto un fatto allarmante'. I due hanno raccontato di un episodio avvenuto il 5 novembre scorso nella sede della società Doom, di proprietà dell'artista.

Secondo quanto riferito da Fedez, due uomini si sono diretti verso la sua società affermando di essere poliziotti in borghese. "Hanno iniziato a fare delle domande in merito a Pulp Podcast, chiedendo se registrassimo in quella sede, gli orari in cui giravamo le puntate e hanno pure chiesto espressamente quando io sarei stato presente alla registrazione", ha raccontato il rapper.