Famiglia morta per il crollo del campanile di Accumuli durante il terremoto: condannato l'ex sindaco
Una condanna in Appello per il crollo del campanile di Accumoli durante il terremoto del 24 agosto 2016 che ha causato la morte dell'intera famiglia Tuccio, padre madre e due bambini, uno di 8 anni e l'altro di nove mesi. I giudici della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Stefano Petrucci, all'epoca sindaco di Accumoli. Confermata, invece, l'assoluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile. In primo grado Petrucci e Buzzi insieme ad altri cinque imputati, la cui posizione non era stata appellata, erano stati assolti dal Tribunale di Rieti.
L'ex sindaco di Accumoli è stato condannato a 8 mesi per il disastro e crollo colposo, mentre è stata dichiarata la prescrizione per l'omicidio colposo.
