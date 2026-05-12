(Adnkronos) - Al via da stasera, martedì 12 maggio, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Oggi andrà in onda la prima semifinale in diretta televisiva, trasmessa (con il commento italiano) su Rai 2 con i due conduttori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini.
Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2. Mentre la finalissima del 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2 e RaiPlay Sound.
- Moldavia: Satoshi – 'Viva, Moldova!'
- Svezia: FELICIA – 'My System'
- Croazia: LELEK – 'Andromeda'
- Grecia: Akylas – 'Ferto'
- Portogallo: Bandidos do Cante – 'Rosa'
- Georgia: Bzikebi – 'On Replay'
- Italia: Sal Da Vinci – 'Per Sempre Sì'
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – 'Liekinheitin'
- Montenegro: Tamara Živković – 'Nova Zora'
- Estonia: Vanilla Ninja – 'Too Epic To Be True'
- Israele: Noam Bettan – 'Michelle'
- Germania: Sarah Engels – 'Fire'
- Belgio: ESSYLA – 'Dancing on the Ice'
- Lituania: Lion Ceccah – 'Sólo Quiero Más'
- San Marino: SENHIT – 'Superstar'
- Polonia: ALICJA – 'Pray'
- Serbia: LAVINA – 'Kraj Mene'