(Adnkronos) - Al via oggi, martedì 12 maggio, il Festival di Cannes. Sul palco della cerimonia inaugurale, Jane Fonda ha dato il via così alla 79esima edizione: "Credo nel potere delle voci sullo schermo, per le strade. Credo che il cinema sia un atto di resistenza. Perché raccontiamo storie e queste ci aiutano a costruire una civiltà. Storie che creano empatia, che ci permettono di provare le stesse emozioni, nonostante le nostre differenze. Storie che ci suggeriscono che un altro futuro sia possibile. E stando qui stasera, mi ricordo perché questo festival si svolge. Qui a Cannes, la storia viene prima di tutto. Il coraggio di raccontarla viene prima di tutto. Quindi celebriamo l'audacia, la libertà e la forza indomabile della creatività".

Standing ovation per Peter Jackson al Grand Théâtre Lumière, dove il regista neozelandese è stato accolto da un lungo applauso prima di ricevere la Palma alla Carriera. Il creatore dell’universo cinematografico de ‘Il Signore degli Anelli’ è stato celebrato nella serata inaugurale. A premiarlo, Elijah Wood, volto di Frodo nella saga fantasy.

Peter Jackson, accolto da una platea in piedi, ha ricevuto la Palma d'oro alla carriera. Il regista ha ricordato quanto il Festival abbia segnato il suo percorso:"Non avrei mai immaginato di vincere la Palma d’Oro alla Carriera. È una sorpresa incredibile, perché non realizzo film specificamente per la Palma d’Oro. Sono stato qui due volte e quei viaggi sono stati tappe fondamentali della mia vita professionale. Grazie al mercato cinematografico di Cannes sono riuscito a vendere il mio primo film, 'Bad Taste' (in italiano 'Fuori di testa', ndr), in molti Paesi". Un’opera che gli cambiò il destino: "Se l’accoglienza non fosse stata positiva, sarei tornato in Nuova Zelanda al mio vecchio lavoro di foto‑incisore". Il secondo momento decisivo è il 2001, quando presentò in anteprima circa venti minuti de 'Il Signore degli Anelli' per ribaltare lo scetticismo della stampa: "Tutti parlavano del rischio di fallimento". Una scommessa che si rivelò vincente: "Da quel giorno, l’attesa per il film è cambiata completamente".

Jackson ha poi ringraziato Fran Walsh, compagna di vita e di lavoro da quarant’anni, e i figli Billy e Katie: "Forse le mie migliori produzioni", ha scherzato. Il regista ha chiuso con una battuta che ha fatto ridere tutta la sala: "Stamattina ho capito perché ricevo la Palma d’Oro. È il modo del Festival di scusarsi per non averla data a 'Bad Taste'". A consegnargli il premio è stato Elijah Wood, interprete di Frodo ne 'Il Signore degli Anelli': "Ci conosciamo da 27 anni e sono contento di vedere che sei riuscito ad assumere il look di Clark Gable. Potremmo fare un remake di 'Via col vento' insieme", ha scherzato Jackson rivolgendosi all’attore. Attualmente, Jackson è impegnato nella produzione di 'The Hunt for Gollum’, tratto dalle opere di J.R.R. Tolkien. Alla regia sarà diretto da Andy Serkis, che tornerà anche a incarnare Gollum. Tra i ritorni più attesi figurano inoltre Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins) e Lee Pace (Thranduil). La storia riporta gli spettatori nella Terra di Mezzo per seguire la missione di Aragorn: catturare Gollum prima che la creatura possa rivelare a Sauron l’ubicazione dell’Anello. Il film, sviluppato in gran parte a partire dalle note a piè di pagina di Tolkien, si colloca tra 'Lo Hobbit' e 'La Compagnia dell’Anello’.