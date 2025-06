(Adnkronos) - Obiettivo superare le 150mila presenze. Con questo obiettivo ha riaperto i battenti Aqua World, il Parco acquatico di Cinecittà World, giunto al suo secondo anno di attività come parco indipendente con un ingresso dedicato, ma fruibile anche con il biglietto di Cinecittà World che permette l’ingresso a tutti e tre i parchi: Cinecittà World, Aqua World e Roma World. Oltre 20mila mq di spiagge, piscine e scivoli acquatici, tra suggestive ambientazioni esotiche e scenari tropicali, Aqua World punta ad essere un vero e proprio paradiso estivo per famiglie, gruppi di amici e chiunque voglia godersi una giornata di vacanza ad alto tasso di divertimento e relax senza allontanarsi da Roma. Il parco sarà aperto fino al 14 settembre.

Come spiega ad Adnkronos/Labitalia Antonio Abete, presidente e amministratore delegato di Cinecittà World, "dopo il successo dello scorso anno, abbiamo aumentato il numero di sdraio, lettini e ombrelloni disponibili, così da garantire a ciascuno la propria postazione e un maggiore comfort. Per questa nuova stagione sarà disponibile un’area gratuita a bordo piscina ideale per godersi il sole e il divertimento tra gli scivoli e la Cinepiscina. Ci impegniamo quotidianamente per rinnovare contenuti e servizi, con l’obiettivo di elevare la qualità dell’esperienza offerta ai nostri ospiti".

Tra le attrazioni più amate del Parco spiccano il fiume lento Paradiso, che attraversa scenari ispirati alla Thailandia, un’oasi di pace dove lasciarsi trasportare dalla corrente a bordo di comodi gommoni, e la spettacolare Cinepiscina, la piscina cinematografica di 1.700 mq con un maxi schermo incastonato nell’acqua dove assistere a show e grandi eventi restando piacevolmente a mollo. Per chi ama l’adrenalina, la sfida arriva dagli scivoli Vortex e Boomerang: si parte da una torre alta 12 metri per lanciarsi tra curve mozzafiato e discese vertiginose, rigorosamente su gommoni biposto. Chi è in cerca di relax e comfort può scegliere l’esclusiva Area Vip Paradiso con ombrelloni e lettini riservati, oppure optare per le zone relax attrezzate con ombrelloni e sdraio acquistabili online.

L’area dove sorge la spiaggia libera, invece, è accessibile gratuitamente a tutti per godersi il sole in libertà. Completano l’esperienza Ristobar, shop, servizi accompagnati da intrattenimento musicale, animazione e schiuma party nel weekend per un’estate all’insegna dell’allegria.

Gli obiettivi della seconda stagione di Aqua World sono chiari. "Lo scorso anno Aqua World ha registrato un grande successo, con un numero di presenze più che raddoppiato rispetto alle previsioni di budget. Un risultato che ha superato ogni aspettativa e confermato l’interesse crescente per il Parco. Per l’estate 2025 stimiamo di superare le 150.000 presenze, grazie anche al clima favorevole dell’estate romana, che consente di vivere l’esperienza di Aqua World già da fine maggio fino a metà settembre", spiega ancora.

E l'esperienza di Aqua World rappresenta anche un'opportunità dal punto di vista lavorativo. "Ad Aqua World sono impiegate circa 50 risorse, suddivise in diversi profili professionali. Queste comprendono: il coordinatore del Parco, gli assistenti bagnanti, gli steward e il cast artistico per l’animazione. A supporto delle attività quotidiane operano anche tecnici Avl, addetti alla ristorazione, personale dei negozi e addetti alle pulizie, garantendo un servizio efficiente, sicuro e di qualità per tutti gli ospiti", conclude.