(Adnkronos) - Donald Trump si scaglia ancora contro la Columbia University. Il dipartimento dell'istruzione degli Stati Uniti minaccia la revoca dell'accreditamento all'ateneo per problemi di antisemitismo nel campus.

L'amministrazione Trump ha inasprito la sua battaglia contro l'università, dichiarando che la scuola non soddisfa gli standard di accreditamento per la mancata protezione degli studenti ebrei. "Dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 contro Israele, la dirigenza della Columbia University ha agito con deliberata indifferenza nei confronti delle molestie subite dagli studenti ebrei nel suo campus", ha dichiarato Segretario all'Istruzione degli Stati Uniti Linda McMahon.

L'amministrazione Usa avrebbe intanto deciso di annullare tutti i contratti federali rimanenti con l'Università di Harvard, per un valore stimato di 100 milioni di dollari. A rivelarlo il 27 maggio scorso è stato il New York Times, che ha potuto visionare una lettera inviata dalla Casa Bianca alle agenzie federali, in cui si chiede di "trovare fornitori alternativi" per i servizi futuri, segnando una rottura definitiva nei rapporti tra il governo e l'ateneo. Il provvedimento si inserisce in una serie di attacchi del governo Trump contro Harvard, accusata di non rispettare la decisione della Corte Suprema - risalente al 2023 - che vieta l'uso del fattore razziale nei processi di ammissione, oltre a tollerare episodi di antisemitismo e promuovere un'ideologia ostile ai valori nazionali. Già ad aprile scorso erano stati congelati 3,2 miliardi di fondi pubblici destinati all'università, e bloccata la possibilità di accettare nuovi studenti internazionali.

Gli Stati Uniti "revocheranno con decisione i visti per gli studenti cinesi", ha intanto annunciato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, affermando che il Dipartimento di Stato lavorerà con il Dipartimento per la Sicurezza interna sulle revoche che riguarderanno gli studenti cinesi negli Usa, "compresi quelli con collegamenti con il Partito comunista cinese o che studiano in settori critici".