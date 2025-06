(Adnkronos) - "La Commissione europea presenterà il Circular economy act, un documento che vedrà la luce solo nel 2026 e che comprenderà una serie di azioni nel dettaglio pensate per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ed economia circolare. La Commissione ci sta già lavorando ed è probabile che già a giugno venga aperta una public consultation in modo da poter indicare quali sono le priorità nel processo legislativo". Lo ha detto Marco Boscolo, responsabile European regulatory & growth policies di Intesa Sanpaolo, in occasione dell'evento con cui Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center hanno rinnovato la partnership per il Circular Economy Lab.

"Uno dei primi atti che ha presentato questa Commissione europea Von der Leyen bis all'inizio di quest'anno - prosegue Boscolo - è stato il Clean industrial deal. Si tratta di una comunicazione, quindi è un documento strategico non regolamentare, che mette insieme in una roadmap alcune delle azioni che la Commissione europea presenterà nei prossimi due anni in tema di transizione industriale, spiegando quali sono le industrie che sono necessarie per rendere possibile questa transizione".

"Gli obiettivi della nuova strategia industriale europea sono migliorare la competitività delle aziende, ridurre la dipendenza da Paesi terzi ed efficientare l'uso delle risorse. Tre obiettivi industriali più che di sostenibilità", conclude.