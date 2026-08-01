(Adnkronos) - Sarebbe stata una donna a portare e far esplodere un ordigno improvvisato in un ristorante di piazza Kudrinskaya, nel centro di Mosca, che ha provocato la morte di altre due persone oltre alla sospetta attentatrice. Lo ha riferito alla Tass il Centro informazioni del Comitato nazionale antiterrorismo, secondo cui "alle 19.55 ora di Mosca, un ordigno esplosivo artigianale è esploso in un ristorante di piazza Kudrinskaya a Mosca, uccidendo tre persone: una guardia di sicurezza che aveva impedito a una donna sconosciuta, sospettata di tentare di introdurre un ordigno esplosivo, di entrare nel locale, la donna stessa e uno dei clienti". Altre 21 persone sono rimaste ferite.

Nel locale di Mosca sarebbe stato presente un generale che celebrava il suo compleanno. E' quanto riferisce il giornalista russo Oleg Kashin, come rilanciato dai media ucraini, secondo cui nel locale sarebbe stata in corso la festa del generale Aleksandr Chaiko, comandante in capo delle Forze aerospaziali russe.

I due media indipendenti russi Baza e Astra, rilanciati da Ukrainska Pravda, hanno scritto che il locale era chiuso per un evento privato e un testimone oculare ha raccontato della festa di compleanno di un generale nel ristorante, vicino al quale erano parcheggiate numerose auto con targhe nere, solitamente usate dalle forze armate e dalle agenzie di sicurezza.