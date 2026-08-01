(Adnkronos) - Tre morti e 15 feriti in un'esplosione avvenuta oggi, sabato 1 agosto, in un café di Mosca. Lo hano riferito fonti di polizia, citate dalle agenzia di stampa russe, secondo cui le cause dell'esplosione, avvenuta alle 20.10 ora locale, le 19.10 in Italia, non sono note. Fra i 15 feriti, si riportano diversi livelli di gravità. "In relazione all'incidente avvenuto nell'edificio di Piazza Kudrinskaya a Mosca, sul posto stanno lavorando investigatori ed esperti forensi del dipartimento investigativo principale del Comitato investigativo russo. È in corso un sopralluogo" riferisce in una nota lo stesso Comitato investigativo.

Secondo il canale Telegram Baza l'esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas nelle cucine del locale.