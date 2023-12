Dalla Regione stanziati 1.200.000 euro per il polo scolastico diffuso Montiferru-Planargia

Istruzione L'importante contributo servirà a sostenere le attività laboratoriali

Oltre un milione di euro per sostenere le attività laboratoriali del polo scolastico diffuso Montiferru-Planargia, partito questo mese di settembre. È quanto ha stanziato nei giorni scorsi la Giunta regionale, con l’emendamento n. 508 alla legge di stabilità 2023.

Lo ha reso noto la vicesindaca di Tresnuraghes, Gabriella Sanna, parlando di “un importante riconoscimento istituzionale verso il nostro progetto pilota di costruzione di un polo scolastico territoriale, frutto dell’impegno e del duro lavoro di quest’anno”.

“Una certificazione pubblica sulla bontà di questo progetto territoriale che ci rende orgogliosi e che garantirà l’operatività funzionale delle attività extracurricolari in questi anni, corroborando l’azione dell’associazione dei comuni e storicizzandone la spesa”, ha detto ancora Sanna.

L’importante finanziamento – 1.200.000 euro complessivi – sarà ripartito in questo modo: 200mila euro per il 2023, 500mila euro per il 2024 e 500mila euro per il 2025.

“Un prezioso sostegno per la realizzazione di un modello educativo innovativo, a beneficio dei nostri ragazzi e delle nostre comunità”, ha concluso la vicesindaca di Tresnuraghes ringraziando “per l’interessamento, la lungimiranza e la fattiva collaborazione l’Assessorato alla pubblica istruzione, la Direzione Generale della pubblica istruzione, l’Assessorato al bilancio e i consiglieri regionali del territorio”.

Domenica 3 dicembre 2023

