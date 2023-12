Esplosione e fiamme dopo una fuga di gas: ustionato un pensionato

Cronaca La casa è crollata, ricerche dei vigili del fuoco tra le macerie

Quartucciu

La casa è crollata, ricerche dei vigili del fuoco tra le macerie

Un pensionato di 85 anni è rimasto ustionato nell’incendio che ha distrutto ieri sera una casa a Sant’Isidoro, nel territorio di Quartucciu, dopo un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas.

I soccorritori hanno portato il ferito all’ospedale Brotzu di Caghliari, in codice rosso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sono preoccupanti.

Una squadra dei vigili del fuoco partita dalla caserma di Cagliari ha spento le fiamme e ha messo in sicurezza l’area. Durante l’operazione sono state raffreddate e portate via alcune bombole di gpl, per evitare il rischio di nuove esplosioni.

Mentre il ferito veniva portato in ospedale, i vigili del fuoco hanno ispezionato quel che restava della casa per escludere che qualcuno fosse sepolto fra le macerie.

Subito dopo sono iniziate le verifiche per chiarire la causa dell’incendio.

Mercoledì, 6 dicembre 2023

