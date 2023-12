Le campionesse azzurre della canoa si allenano a Cabras, dopo l’argento europeo nel K4

Cabras

Irene Bellan, Sara Daldoss, Lucrezia Zironi e Sara Vesentini sono ospiti del Circolo Nautico Oristano

Prima il secondo posto agli Europei di canoa Under 23, poi gli allenamenti nel Sinis. La scorsa estate, a Montemor, in Portogallo, le azzurre Irene Bellan, Sara Daldoss, Lucrezia Zironi e Sara Vesentini avevano vinto la medaglia d’argento nel K4 500 metri, e quest’autunno hanno scelto Cabras per i loro allenamenti: sono ospiti del Circolo Nautico Oristano, nelle strutture del centro sportivo di canoa kayak che si affaccia sul rio Tanui.

Qui le canoiste della Nazionale hanno ritrovato l’allenatore Andrea Lilliu, storico tecnico del Circolo Nautico Oristano e da alcuni anni componente dello staff giovanile azzurro e responsabile del gruppo femminile di kayak.

Bellan e Daldoss si sono allenate a Cabras, tra palestra e acqua, per 15 giorni, Vesentini per una settimana e Zironi per tre giorni. Hanno lasciato l’Oristanese sabato scorso, ma le prime due torneranno già domenica prossima, 10 dicembre, per restare nel Sinis un’altra decina di giorni.

Le ragazze del K4 stanno seguendo i programmi d’allenamento della Federcanoa studiati dal direttore tecnico dell’Under 23 azzurra Ezio Caldognetto, in vista dei raduni della Nazionale che ripartiranno con l’anno nuovo.