Ben Harper ritorna in Sardegna, l'1 luglio 2026 alla Fiera di Cagliari
Dopo il grande successo a Riola Sardo nel 2022 si esibirà con gli Innocent Criminals...
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie