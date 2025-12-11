Bagno di folla a Porto Cervo per l'inaugurazione dei mercatini di Natale
Al via il programma di eventi per le festività di fine anno in Costa Smeralda...
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie