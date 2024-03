Erbacce a Oristano, al via i lavori di pulizia della città

Il Comune di Oristano ha dato il via a una nuova fase di interventi straordinari per contrastare il proliferare delle erbacce nelle aree verdi. Le operazioni riguardano la città e le frazioni circostanti. L’assessorato all’Ambiente ha avviato questa iniziativa in risposta alla crescente diffusione delle infestanti, che rappresentano una minaccia per il decoro urbano. Con uno stanziamento aggiuntivo di 50 mila euro, la municipalità ha messo in atto una campagna mirata al diserbo e alla cura delle aree interessate. Le squadre hanno avviato i primi interventi nelle frazioni di Cuccuru e Portu, San Nicola, Torangius e Silì, dove la presenza di erbacce era particolarmente critica. “Con l’ausilio della società Formula Ambiente, che gestisce il servizio di igiene urbana, stiamo intervenendo in varie zone, cercando di privilegiare le aree dove il proliferare delle erbacce risulta più invasivo – spiega l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda -. A oggi siamo intervenuti in 84 mila metri lineari di marciapiede e oltre 2.000 formelle. Vista l’estensione del territorio comunale, oltre un milione di metri quadrati, è impensabile con

