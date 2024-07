Oristano, una canzone contro l'invasione delle pale eoliche

Da Oristano arriva una protesta in forma di musica, con il Gruppo Tutela Territorio Sardo (Gruttes) che lancia un messaggio forte attraverso la canzone “Grido di Battaglia”. Il brano, che ha rapidamente superato le 100mila visualizzazioni su Youtube, si sta diffondendo come un inno di resistenza contro l’invasione delle pale eoliche in Sardegna. Il testo del ritornello è inequivocabile: “Un grido di battaglia, che sorge dalla terra. Da Oriente a Occidente contro chi tutto afferra”. Queste parole risuonano con particolare intensità in un momento in cui la protesta nel porto di Oristano – Santa Giusta è al culmine. Lì centinaia di attivisti tentano disperatamente di bloccare lo sbarco delle torri eoliche destinate a impianti nel centro dell’isola. Il Gruppo Tutela Territorio Sardo (Grutes) ha assunto un ruolo centrale nella lotta contro l’espansione indiscriminata degli impianti eolici. A loro va il merito di aver sensibilizzato i cittadini e attivisti per difendere il paesaggio e l’ambiente sardo. La canzone “Grido di Battaglia” non è solo un’espressione artistica, ma un mezzo per

