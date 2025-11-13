Potrebbe esserci il corpo di Emanuela Orlandi sepolto nei cunicoli sotto la Casa del Jazz a Roma? L'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, non lo esclude del tutto. "Ogni approfondimento che viene fatto in relazione a una persona scomparsa è sempre positivo - afferma all'Adnkronos dopo le attività di scavo iniziate questa mattina - che si tratti del giudice Paolo Adinolfi o di Emanuela Orlandi o di altre persone di cui non si cui non si conosce la fine".

"Quella era la casa di Enrico Nicoletti ( il cassiere della Banda della Magliana, ndr) e un approfondimento - sostiene Sgrò - sarebbe stato necessario già con la seconda inchiesta della procura di Roma, poi archiviata, sulla scomparsa di Emanuela, nata dalle dichiarazioni di Sabrina Minardi, ex fidanzata di Renato De Pedis, boss della Banda della Magliana. Al momento parliamo di suggestioni ma ogni approfondimento può essere utile".

"Qualsiasi cosa possa trovarsi in quel tunnel è importante per non lasciare nulla di intentato”, insiste l'avvocato Sgrò ricordando poi che Pietro Orlandi "in passato aveva ricevuto una segnalazione che in quel tunnel potessero esserci i resti di Emanuela ma - chiarisce la penalista - si tratta di una delle tante segnalazioni che riferivano di altri mille posti. Siamo nell’ambito della suggestione”.