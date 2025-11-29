Meno smartphone e più abbracci. E' il 'consiglio', con parole lievemente più colorite, che Elodie affida al suo profilo Instagram. La cantante è stata recentemente protagonista di un episodio durante il concerto a Messina. Nell'esecuzione di Black Nirvana, l'artista non ha potuto fare a meno di notare la persona che la riprendeva a pochi metri di distanza.

Elodie ha allontanato il telefono con un gesto perentorio. In realtà, a riprendere la cantante non era un fan molesto ma un giornalista regolarmente accreditato. L'episodio è inevitabilmente rimbalzato sui social, tra polemiche e discussioni. Alla fine, anche Elodie ha offerto il proprio contributo pur senza fare esplicito riferimento alla vicenda. "Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli abbracci e mettiamoci sto telefono nel culo", ha scritto in una storia su Instagram.