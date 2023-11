Elezioni regionali: Pd alla ricerca di candidati, nuovo appello all’unità del centrosinistra

Oristano

Direzione riunita in città

Si comincia a lavorare ai meccanismi di composizione delle liste e ai contenuti programmatici nel Pd sardo che oggi ha riunito a Oristano la direzione regionale con all’ordine del giorno ancora le elezioni regionali della prossima primavera. Il segretario Piero Comandini ha annunciato la predisposizione della bozza di regolamento per la scelta delle candidature. E’ stata portata all’attenzione dei segretari provinciali e lunedì dovrebbe essere approvata dalla direzione regionale. A quanto si è appreso nel regolamento non ci sarebbero vincoli di mandato e dunque i consiglieri uscenti potrebbero avere la strada libera per una possibile ricandidatura. Quanto al programma alcune aree tematiche dovranno essere approfondite ulteriormente e altre portate a sintesi, dopo il lavoro dei tavoli tematici che hanno coinvolto un centinaio di partecipanti impegnati da settembre scorso.

In apertura della riunione di stasera la direzione del Pd sardo ha dedicato un minuto di raccoglimento in memoria di Giulia Cecchettin, assassinata nei giorni scorsi in provincia di Pordenone. Il segretario Piero Comandini ha affrontato, quindi, ancora una volta il tema della candidatura alla presidenza della Regione, che ha visto il “campo largo” del centrosinistra indirizzare la scelta sulla ex viceministra ed ex vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Alessandra Todde. Scelta che ha portato alla rottura con l’ex presidente della Regione Renato Soru, deciso a candidarsi col sostegno di alcune sigle sempre dell’area del centrosinistra.

“Alessandra Todde è la candidata del campo largo alla presidenza della Regione. Il nostro orgoglio sarà battere il centrodestra che ha governato così male la Sardegna negli ultimi cinque anni. Difenderemo fino all’ultimo la nostra scelta”, ha ribadito il segretario Comandini.

“Allearsi con il Movimento 5 Stelle è stata una decisione difficile”, ha detto il segreteraio del Pd, “scegliere Todde candidata lo è stato altrettanto. Ma lo abbiamo fatto perché vogliamo costruire un progetto forte che getti le basi per il futuro. Sono state decisioni prese a maggioranza dagli organismi del nostro partito, come previsto dagli statuti. In questi giorni si è parlato tanto di un partito violento e diviso: questo è falso. Abbiamo costruito un Pd responsabile, un partito unito come mai lo era stato negli ultimi 15 anni”.

Poi un appello alle voci più critiche. “Quando gli organismi prendono una decisione”, ha ribadito il segretario, “se sono contrario posso esprimere il mio dissenso, ma lo faccio all’interno della mia comunità, non all’esterno. Una scelta l’abbiamo presa e ora è il momento di fare campagna elettorale”.