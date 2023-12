Nel 2020 il taglio del nastro, ma soltanto da oggi apre ad Ales il Centro per l’impiego

Stamane l’inaugurazione-bis, alla presenza del sindaco di Ales Francesco Mereu, dell’assessora regionale del Lavoro Ada Lai, della direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano, della coordinatrice del centro per l’impiego di Ales Marina Piras e del consigliere regionale Emanuele Cera.

Oltre tre anni dopo il taglio del nastro , apre finalmente la nuova sede del centro per l’impiego di Ales, in corso Cattedrale 30, nell’ex stabile della pretura. Avrà competenza per i territori comunali di Ales, Albagiara, Assolo, Asuni, Curcuris, Genoni, Gonnosnò, Laconi, Mogorella, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus e Villa Sant’Antonio.

“Finalmente siamo riusciti ad aprire il portone per l’inaugurazione di questa struttura”, ha detto stamane il sindaco di Ales, Francesco Mereu, “anche se di fatto la cerimonia era stata celebrata nel lontano 24 settembre 2020. Siamo orgogliosi di questo accordo importantissimo con l’Aspal. Il Centro per l’impiego è un servizio essenziale anche per le tante politiche sul lavoro del territorio che attualmente si stanno portando avanti”.

“È importante averlo mantenuto ad Ales”, ha proseguito Mereu, “siamo felici che gli uffici siano ubicati al centro del paese: una sede degna e accogliente sia per i lavoratori ma soprattutto per i tanti utenti che ogni giorno vi accedono”.

“La Marmilla”, ha detto ancora il sindaco di Ales, “come tutta la Sardegna, vive una situazione di difficoltà. Oggi, purtroppo, l’assenza di reali opportunità occupazionali sta portando i giovani genitori fuori dai confini regionali o, addirittura, nazionali, alla ricerca di un posto di lavoro che possa garantire il sostentamento e la giusta serenità alla propria famiglia. La grave crisi, con l’altissimo indice di chiusura delle partite Iva e il conseguente aumento esponenziale della disoccupazione e dell’emigrazione, ulteriormente aggravata della pandemia, per i nostri paesi è un grosso danno sia economico e anche per quanto riguarda lo spopolamento. Mi rivolgo all’assessora Lai: non lasciateci soli”.

Nel corso della mattinata il sindaco Mereu ha voluto ringraziare anche Maria Vittoria Burrai, per il lavoro svolto negli anni precedenti come coordinatrice del centro per l’impiego di Ales.

Venerdì, 15 dicembre 2023