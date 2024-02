Oristano

I principali dati dai Comuni



Alle 19, alla seconda rilevazione sull’affluenza alle urne per le Elezioni regionali, in provincia di Oristano si sono registrati 62.455 votanti su 145.009, pari al 43,1%.

A Oristano città si è registrata un’affluenza del 47,1%. A Cabras hanno votato il 37,07% degli aventi diritto al voto e il 45,2% a Bosa. A Terralba ha votato il 37,4% degli elettori.

In provincia i Comuni dove si è votato di più sono stati Tinnura con il 60,7%; Sedilo con il 57,8%; Neoneli con il 56,5% e Villaurbana con il 55,4%.

Bidonì, con il 28,6% dei votanti, è l’unico centro in provincia con un’affluenza inferiore al 30%.

Le prossime rilevazioni sull’affluenza alle urne saranno effettuate alle 22 alla chiusura dei seggi.

Lo spoglio si terrà domattina.

In Sardegna. Seconda rilevazione sull’affluenza alle urne per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale della Sardegna.

Alle 19 di oggi hanno votato, nelle 1884 sezioni, 637.851 elettori che rappresentano il 44,1 % degli aventi diritto al voto.

Nelle elezioni regionali del 2019 alla stessa ora avevano votato 636.870 su 1.470.401 aventi diritto al voto (43,31 %).

Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano votato 607.246 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (41,02 %).

Il corpo elettorale, ripartito nei 377 comuni dell’isola e nelle 1884 sezioni elettorali del territorio regionale, è di 1.447.753, di cui 709.837 uomini e 737.916 donne.

La prossima rilevazione farà riferimento all’affluenza delle ore 22.

Domenica, 25 febbraio 2024