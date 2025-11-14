Eleonora Boi, è nato il terzo figlio con Danilo Gallinari: la gioia dopo l'incidente con lo squalo
Eleonora Boi e Danilo Gallinari danno il benvenuto al loro terzo figlio, Ercole. Ad annunciarlo è stata la stessa giornalista sportiva sui social con una foto che ritrae la famiglia al completo accompagnata da una dedica speciale: "Splendevi già, ancora prima di arrivare.Grazie per la luce e l’amore che hai portato con te. Benvenuto Ercole". Il bambino è nato a Miami, dove vive la famiglia, lo scorso 9 novembre.
Visualizza questo post su Instagram
Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)[1]
Un messaggio carico di speranza ed emozione che arriva dopo il tragico incidente che aveva coinvolto Eleonora lo scorso agosto[2], quando incinta di sei mesi, era stata morsa alla coscia da uno squalo mentre si trovava sulla spiaggia di Isla Verde a Porto Rico in vacanza con il resto della famiglia.
