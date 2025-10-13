El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano: la romantica proposta

(Adnkronos) - El Shaarawy e Ludovica Pagani si sposano. L'attaccante della Roma ha chiesto la mano dell'influencer dopo anni di fidanzamento. "Si all'amore della mia vita", ha scritto Pagani a corredo degli scatti della romantica proposta di matrimonio.

El Shaarawy ha creato un'atmosfera suggestiva per la proposta, tra candele e un anello luminosissimo. Il calciatore si è inginocchiato e ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, ricevendo un 'sì' commosso da Pagani. Il tutto è stato documentato sui social. Tanti i messaggi di congratulazioni da parte dei tifosi e colleghi per il nuovo capitolo della coppia.