Effetto kiss cam dei Coldplay, dopo il Ceo anche Kristin Cabot si dimette da Astronomer

(Adnkronos) - Kristin Cabot non lavora più per Astronomer. A confermarlo alla Bbc è la stessa azienda tecnologica in un comunicato. La responsabile delle Risorse umane, assunta lo scorso novembre, era stata filmata durante il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough, in Massachusetts, mentre stringeva il Ceo dell'azienda, Andy Byron, in un intimo abbraccio. La reazione dei due, nel momento in cui vengono inquadrati dalla kiss cam, ha generato ilarità e curiosità tra gli spettatori presenti, che hanno ripreso la scena e l'hanno pubblicata sui social network: Cabot e Byron, entrambi sposati, hanno tentato di nascondersi in tutti i modi quando si sono accorti di essere finiti sul maxi schermo del concerto.

Quando il video è diventato virale in tutto il mondo e i due colleghi sono stati riconosciuti, Astronomer aveva deciso di mettere in congedo sia Andy Byron sia Kristin Cabot. "Astronomer è impegnata a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo - si legge in una nota diffusa su X - che i nostri leader stabiliscano standard sia in termini di condotta che di responsabilità".

Subito dopo Andy Byron aveva presentato le sue dimissioni, accettate dal consiglio di amministrazione. Una settimana dopo arrivano le dimissioni anche di Kristin Cabot.

