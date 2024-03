Sassari

Le vittime sono un bimbo di 3 mesi, una ragazza di 16 anni con il fidanzato di 19 e un uomo di 41 anni

Quattro vittime della strada in poche ore: è il bilancio dell’ultima domenica segnata dal sangue, in Sardegna. A piangere sono le comunità di Orune e Sassari. Era originario del centro della Barbagia il piccolo Alessandro Zanarritta Delgado, il bimbo di appena tre mesi che ha perso la vita ieri pomeriggio sulla Statale 125. Il neonato viaggiava nel sedile posteriore di una Fiat Panda che si è scontrata con una Volkswagen Golf, all’altezza del bivio per Cala Ginepro. Sono rimaste gravemente ferite la mamma, Angelica Farina, che era seduta accanto al piccolo, la conducente dell’utilitaria e la donna che sedeva vicino a lei.

La madre del bambino e l’altra passeggera sono state trasportate in elicottero all’ospedale di Sassari, la conducente, invece, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Olbia. È rimasto illeso l’uomo al volante della Golf.

Emigrata in Irlanda, Angelica Farina aveva fatto ritorno nella sua Orune per la nascita del figlioletto, che sarebbe stato battezzato nell’isola la prossima estate, come avevano deciso la donna e il padre del bambino, messicano immigrato