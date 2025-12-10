Paulo Dybala e la Roma, sarà addio a gennaio? Le ultime esclusioni dell'attaccante argentino, protagonista di un inizio di stagione altalenante avevano fatto scattare l'allarme nei tifosi giallorossi. Gasperini aveva preferito lasciarlo in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Napoli e Cagliari, entrambe perse 1-0, lanciando Baldanzi titolare come falso nueve nella trasferta dell'Unipol Domus.

Dybala, reduce da un problema muscolare, era subentrato nella ripresa non riuscendo però a cambiare l'inerzia della gara e certificando qualche problema di adattamento allo stile di gioco dell'ex allenatore dell'Atalanta, con un solo gol e un assist messo a referto da inizio stagione tra Serie A ed Europa League.

A rispondere alle voci di chi vedeva un imminente addio alla Capitale, addirittura nel mercato di gennaio, però è stato lo stesso Dybala con un eloquente post sul proprio profilo Instagram. Paulo ha pubblicato una foto in allenamento con una descrizione breve ma chiara: "& Roma". Un modo per spegnere ogni voce di mercato e concentrarsi soltanto sul campo.