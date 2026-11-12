Due nuovi ambienti per studio e riposo nel campus UniCa a Monserrato - Notizie

Due nuovi ambienti dedicati allo studio, al riposo e all'incontro sono stati inaugurati alla cittadella universitaria di Monserrato. Si tratta della struttura esterna UniCasa e la Resting room del progetto Pro-ben MoEBIUS. "I due nuovi ambienti - spiegano dall'Ateneo - sono pensati per rendere il campus sempre più accogliente e a misura della comunità studentesca".Alla cerimonia hanno preso parte il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, la prorettrice delegata per il presidio di Monserrato, Paola Fadda, la docente e responsabile scientifica del progetto Pro-ben MoEbius, Cristina Cabras, il direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (Dicaar), Ivan Blečić.Gli ambienti sono stati progettati dal gruppo di ricerca UniCa Space Force della Scuola di Architettura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (Dicaar), con il coordinamento del docente Carlo Atzeni. "La serie di strutture in legno di UniCasa rappresenta l'esito finale del primo ciclo triennale di laboratori di coprogettazione e autocostruzione 'UniCasa-Unica Spazi Aperti: rinnovare la qualità dei luoghi dell'apprendimento' - sottolineano dall'Università - che dal 2023 ha arricchito e caratterizzato in successione gli spazi aperti dei campus di Ingegneria e architettura, Sa Duchessa e Sant'Ignazio".La creazione degli ambienti ha visto impegnati a Monserrato 117 docenti, studenti e studentesse appartenenti ai corsi di laurea in Ingegneria civile, Scienze dell'architettura, Ingegneria biomedica, Psicologia dell'ambiente e Scienze della comunicazione. Seguendo il progetto hanno sagomato e montato 400 morali e travi in abete, dando forma alle strutture.Accanto all'anfiteatro, ha preso forma la nuova Resting Room: 215 metri organizzati in cabine, spazi di passaggio e aree dedicate al riposo e alla socialità. "La doppia inaugurazione rientra nell'idea globale di consentire agli studenti di appropriarsi degli spazi dell'Ateneo - ha evidenziato il rettore - l'attività di progettazione...

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