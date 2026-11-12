Sciopero Arnas Brotzu, Nursing Up 'carenze infermieri e oss insostenibili' - Notizie

Carenza di infermieri e operatori socio sanitari, turni scoperti e carichi di lavoro eccessivi. È la denuncia del Nursing Up, che in occasione dello sciopero parla di situazione "insostenibile" e "drammatica" nei reparti di degenza del Brotzu, del Businco e del Microcitemico. Diego Murracino, responsabile regionale del sindacato, sostiene che "Stiamo lottando da anni per avere un minimo di riconoscimento da parte dell'azienda Brotzu della professionalità degli infermieri, per garantire una qualità di assistenza".Secondo Murracino, il numero di infermieri in servizio non basta a coprire i turni e l'eccessivo carico di lavoro aumenta il rischio di errore sanitario. Non è inoltre possibile garantire un monitoraggio adeguato dei pazienti, necessario per cogliere in tempo segni e sintomi che, se trascurati, possono causare gravi eventi avversi. "Sono anni che gli infermieri scrivono lettere alla direzione del Brotzu segnalando che la condizione di lavoro è talmente critica che non si possono garantire la sicurezza e la qualità delle cure ai pazienti", spiega il sindacalista. Il riferimento è ai reparti specialistici, dalla cardiochirurgia alla chirurgia vascolare, dalla neurochirurgia all'ortopedia e alla traumatologia. Una condizione, aggiunge, "devastante per i professionisti, che a fine turno sono esausti: anche la vita privata ne subisce le conseguenze, annientata dal macigno dello stress che si accumula durante le ore di lavoro".Sulla bassa partecipazione alla protesta in piazza, Murracino evidenzia un paradosso legato all'accordo sui contingenti minimi: "Per ogni unità operativa è stato stabilito un numero di personale che non può scioperare, perché deve garantire emergenza e urgenza. Ma questo numero, oggi che c'è lo sciopero, è lo stesso di ieri e sarà lo stesso di domani. Significa che si lavora in uno stato di emergenza e che la carenza di infermieri è reale: nei giorni di non sciopero...

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