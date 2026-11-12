Opera di videomapping sulla facciata del Cine Teatro Centrale a Carbonia - Notizie

Carbonia film festival dialoga con la città attraverso un'opera di videomapping. Sarà proiettata sulla facciata del Cine Teatro Centrale, in piazza Roma il 13 novembre alle 18 l' installazione audiovisiva Amoramnesia del regista e compositore Giorgio Ferrero. Per tutta la durata del festival si accenderà ogni sera al calar del sole.I materiali video sono tratti da film conservati negli archivi della Società Umanitaria, in occasione dei 60 anni della Cineteca Sarda.Prodotta da Mybosswas, è arricchita dalla sonorizzazione dal vivo di Ferrero, in collaborazione con Rodolfo Mongitore alle musiche e Carlo Cagnasso al video. Prende spunto da una pellicola, Cenere, trasposizione dell'omonimo romanzo di Grazia Deledda. La protagonista, interpretata da Eleonora Duse, nel suo unico film si chiede "Che è l'amore?". Da qui "una riflessione sull'impermanenza dei sentimenti, la fragilità della memoria e il potere della memoria di generare significato attraverso ciò che perde", sottolinea Giorgio Ferrero. Amoramnesia rielabora sequenze oltre che di Cenere anche di un altro muto, Cainà di Gennaro Righelli. "I film diventano materia viva: gesti che si ripetono, corpi che si sovrappongono, immagini che si frammentano e si dissolvono. Alle immagini si unisce una performance sonora che sembra scavare nella mente gli echi sfocati di un amore viscerale, struggente, compassionevole, deflagrante - aggiunge Ferrero - il cinema, nato per conservare ciò che scompare, rivela così la sua contraddizione: il deterioramento diventa trasformazione".Dopo Mnemoteque anche quest'anno il festival accoglie un'opera di videomapping firmata da Giorgio Ferrero, arricchita da una sonorizzazione dal vivo. "Amoramnesia" indaga il nesso tra amore, memoria e assenza, rielaborando il cinema d'archivio in un percorso visivo e sonoro di forte impatto - spiega Paolo Serra, direttore regionale della Società Umanitaria - si configurarsi come dispositivo culturale capace di generare esperienza, senso...

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