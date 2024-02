Cronaca Al lavoro i vigili del fuoco e la polizia

L'auto in fiamme sulla Statale 554: era stata abbandonata a bordo strada

Cagliari

Al lavoro i vigili del fuoco e la polizia

Due automobili in fiamme a distanza di poco più di due ore. Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Cagliari, chiamati a spegnere gli incendi.

Il primo episodio si è verificato a bordo strada lungo la Statale 554, intorno alle 2. L’auto in fiamme apparentemente era stata abbandonata, forse dopo un furto. Una squadra dei vigili del fuoco ha lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la sede stradale. Avviati subito gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia.

Un altro intervento alle 4:40 circa, questa volta in via Donoratico, a Cagliari: in fiamme un’auto parcheggiata, e altre due sono state danneggiate.

Anche in questo caso, al termine delle operazioni di messa in sicurezza i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Un vigile del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio lungo la 554

Il secondo intervento di ieri notte, a Cagliari

L'auto in fiamme in via Donoratico

Sabato, 17 febbraio 2024

commenta