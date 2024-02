Cronaca Dopo una perquisizione della polizia

La droga,le bilance e i soldi sequestrati dalla polizia

Cagliari

Avevano trasformato la propria casa in una piazza di spaccio, ma il via vai di clienti non è passato inosservato. Così sono finiti agli arresti domiciliari un uomo di 66 anni e suo figlio di 45, con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ieri gli agenti della polizia hanno perquisito a sorpresa l’abitazione, nel centro di Cagliari, e hanno trovato 115 grammi di hashish, 32 grammi di marijuana, 8 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, appunti sull’attività e 175 euro in contanti.

Per padre e figlio sono scattati dunque gli arresti domiciliari, in attesa di una decisione del giudice per le indagini preliminari, nell’udienza di convalida.

Sabato, 17 febbraio 2024

