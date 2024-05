Oristano

Annunciato il programma completo tra Oristano, Tharros e mezza provincia



Si aggiungono altri nomi al ricco cartellone del Festival Dromos, in programma tra luglio e agosto tra Oristano e provincia. Ai protagonisti già annunciati – come Jan Garbarek, Fatoumata Diawara, Goran Bregović, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, Hiromi, Roberto Fonseca e il quartetto di Brad Mehldau, Chris Potter, John Patitucci e Jonathan Blake – si aggiungono ora nel programma completo Aymée Nuviola, Murubutu & Moon Jazz Band, Cordas et Cannas, C’mon Tigre, DoomCannon, Theon Cross, Blue Lab Beats, Bill Laurance, Baba Sissoko, Jett Rebel e Bad Blues Quartet.

Dal 19 luglio al 25 agosto ritorna così l’appuntamento proposto dall’associazione culturale Dromos, che quest’anno soffia su ventisei candeline e conferma la consueta formula itinerante: da Oristano alla frazione di Donigala Fenughedu, da Fordongianus a Morgongiori, da Neoneli a Cabras, passando per Marrubiu e Nureci, fino a Tadasuni – “new entry” nel circuito di Dromos – per celebrare un’edizione che si riconosce sotto il titolo Change. Puoi. Un titolo che suona come un invito a riflettere sullo stato attuale del mondo e sull’urgenza di un cambiamento, al quale ognuno può contribuire.

Perché